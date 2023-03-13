الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بعد إغلاق بنك سيليكون فالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولاراً للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1882.10 دولاراً للأونصة.

وتدخل المسؤولون الأميركيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم اعتباراً من اليوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.63 دولاراً للأونصة.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 961.87 دولار للأونصة كما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1385.56 دولاراً للأونصة.