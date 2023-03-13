اقتصاد

العراق يعلن مشروع الموازنة العامة بنحو 150 مليار دولار.. وبعجز 48 ملياراً 

منذ 8 دقائق
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(كونا) – أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين قيامها بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الحالية ورفعه إلى البرلمان لإقراره بواقع 197.8 تريليون دينار عراقي «149.8 مليار دولار» وبعجز قدره 63.27 تريليون دينار «47.9 مليار دولار».
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي إن النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 113.8 مليار دولار فيما خصص للموازنة الاستثمارية 36 مليار دولار.
وأضاف أن الايرادات النفطية المقدرة لدعم الموازنة تبلغ 88.8 مليار دولار بناء على سعر بيع قدره 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد وبكمية 3.5 ملايين برميل يوميا منها 400 الف برميل من إقليم كردستان العراق.
ورجح السوداني إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في البرلمان بوقت قصير ودون تغييرات تذكر مشيرا إلى انه تمت مناقشة أولوياته مع تحالف إدارة الدولة الذي ينتمي له باعتباره الأغلبية الساحقة في مجلس النواب العراقي.

منذ 8 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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