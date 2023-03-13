«الوطني»: لا تأثير مادياً على مركزنا المالي جراء الانكشاف «الضئيل» على «سيلكون فالي»

(كونا) – قال بنك الكويت الوطني إن انكشافه على بنك «سيلكون فالي»، إثر إغلاق السلطات الأميركية للبنك «ضئيل» ولن يؤثر مادياً على المركز المالي للبنك.

وأضاف «الوطني» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الإثنين، إن الانكشاف الضئيل يتمثل في بنود خارج الميزانية في صورة خطابات ضمان بقيمة 4.9 مليون دولار أميركي (نحو 1.5 مليون دينار كويتي).

وكان بنك الكويت المركزي أكد أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك «سيلكون فالي» الأميركي «ضئيل جداً للغاية»، بسبب استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.