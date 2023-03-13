بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة ليبلغ مستوى 7217.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة.

وتم تداول 117.4 مليون سهم عبر 8781 صفقة نقدية بقيمة 35.8 مليون دينار «نحو 108.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.7 نقطة ليبلغ مستوى 5469.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 35 مليون سهم عبر 2569 صفقة نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار «نحو 13.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 20.19 نقطة ليبلغ مستوى 8059.13 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المئة من خلال تداول 82.3 مليون سهم عبر 6212 صفقة بقيمة 31.2 مليون دينار «نحو 94.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 24.8 نقطة ليبلغ مستوى 5590.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 32.6 مليون سهم عبر 2255 صفقة نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار «نحو 13 مليون دولار».

وكانت شركات «يونيكاب» و«م سلطان» و«ع عقارية» و«مدار» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«بنك بوبيان» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيان» و«بيت الطاقة» و«أصول» و«التخصيص» الأكثر انخفاضاً.