«بيتك»: 1.2 مليون دولار قيمة انكشافات مجموعتنا على «سيلكون فالي»

(كونا) – قال بيت التمويل الكويتي إن انكشافه على بنك «سيلكون فالي» الذي أغلقته السلطات الأميركية إثر إفلاسه الأسبوع الماضي، يقدّر بنحو 381 ألف دينار كويتي (نحو 1.2 مليون دولار أميركي).

وأضاف «بيتك» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الإثنين، أنه «لا يترتب على هذا الانكشاف أثر مالي جوهري على المركز المالي للمجموعة».

وكان بنك الكويت المركزي أكد أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك «سيلكون فالي» الأميركي «ضئيل جداً للغاية»، بسبب استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.