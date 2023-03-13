عاصفة إفلاس 3 بنوك أمريكية تضرب أسواق العالم

• هبوط الأسواق الخليجية على وقع أزمة SVB

• سهم البنك الأهلي السعودي يسجل أدنى إغلاق له في نحو عامين

• مؤشر الكويت الأول يسجل أدنى إغلاق له في نحو شهرين

• المؤشرات المصرية تفقد جميع مكاسب العام الحالي

ضربت عاصفة إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية كبرى أسواق الأسهم الأوروبية والخليجية والمصرية خلال تعاملات الاثنين، فيما افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض وسط مخاوف من انهيارات مصرفية جديدة.

وفي ثالث انهيار مصرفي خلال أسبوع، أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، إفلاس بنك «سيغنتشر»، أكبر مقرض في مدينة نيويورك بموجب الائتمان للإسكان لذوي الدخل المنخفض، ليلحق بكل من «سيلفرغيت كابيتال بنك» الصديق للعملات المشفرة و«سيليكون فالي بنك» التابع لمجموعة «إس في بي فايننشال غروب».

الكويت

وفي بورصة الكويت، تراجع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.3% مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو شهرين، وفقاً لـ «CNBC عربية».

ويأتي هذا التراجع في البورصة رغم إعلان ثمانية من المصارف الكويتية العشرة في إفصاحات على موقع بورصة الكويت انها ليست منكشفة على أزمة تعثر بنك سليكون فالي فيما اعلن بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن انكشاف بقيم مالية ضئيلة وبانه لا أثر لذلك الانكشاف على المراكز المالية لكل بنك.

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.8% في جلسة الإثنين متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي ليغلق عند مستويات 10463 نقطة وسط سيولة بلغت 4.8 مليار ريال.

وجاء الضغط من تراجع أسهم البنوك الكبرى في السوق السعودي متأثرة بمخاوف تداعيات انهيار بنك SVB على النظام المصرفي العالمي بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط،

وهبط سهم البنك الأهلي بنحو 3% إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، كما تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.5%.

بالمقابل سجل سهم أرامكو ارتفاعاً بنحو 0.5% مسجلاً أعلى إغلاق له في شهر قبل يوم من تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية للشركة وذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها أسعار خام برنت خلال يوم الإثنين.

الأسواق الخليجية الأخرى:

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 1.5% في جلسة الإثنين مسجلاً ثالث تراجع يومي على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهر.

وانخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.7% مسجلاً خامس تراجع يومي على التوالي مسجلاً أدنى إعلاق له في نحو شهر ونصف.

وقفز سهم أدنوك للغاز في اليوم الأول لإدراجه بنحو 19% مقارنة مع سعر الطرح بعد تصدره قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في جلسة الإثنين.

كما هبط المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.9% مسجلاً خامس انخفاض يومي على التوالي بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنحو 3%.

بورصة مصر:

سجلت المؤشرات المصرية تراجعات حادة في جلسة الإثنين وسط سيولة مرتفعة تجاوزت 2.2 مليار جنيه رغم نفي مصر أي ارتباط مباشر لها مع أزمة انهيار SVB.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بأكثر من 3% مسجلاً أدنى إغلاق له في شهرين بضغط من انخفاض سهم التجاري الدولي بنحو 4%.

كما انخفض سهم فوري بنحو 2% رغم نفي الشركة ارتباطها بأي علاقة عمل مع بنك SVB.

وهبط المؤشر السبعيني بأكثر من 7% ليخسر جميع مكاسب العام الحالي.

كما أظهرت البيانات تسجيل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 305 و47 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 352 مليون جنيه.