اقتصاد

قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

منذ 4 ساعات
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث تعبر  107 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

يبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال  56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية  2.9 مليون طن.

وتسجل حركة الملاحة بالقناة عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 25 سفينة حاويات و 28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور  33 ناقلة، و 6 سفن من حاملات السيارات، و 15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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