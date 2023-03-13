4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الإثنين

تجتمع اليوم الإثنين 4 لجان برلمانية لمناقشة البنود المدرجة على جداول الأعمال وتكليفات المجلس لها.

وتواصل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاركال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر مناقشة التحقيق في العقدين بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق حمد جابر العلي.

وتناقش لجنة العرائض والشكاوى بحضور وزير الصحة الشكاوى رقم 26-83-84-137-145-146-147-150-155-162-171-172-208-212-218-250-259-269-276-191-197-307-308-326-334-351-354-404.

وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم ، المقدم من النواب مهند الساير وعبد الله المضف ود.حسن جوهر ومهلهل المضف ود. عبد الكريم الكندري، والمحال بصفة الاستعجال.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2023/2024، وتناقش اللجنة الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2021/2022.

كما تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة والواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/20222.

وتنظر اللجنة أيضا المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الهيئة والواردة في تقريره الختامي عما اسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين ، وديوان المحاسبة.