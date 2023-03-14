الاتحاد الأوروبي: اقتصادنا تخطى الركود وعاد لمستويات ما قبل كورونا

(كونا) – أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأوروبي تعافى من الركود الحاد وعاد إلى مستويات ما قبل جائحة (كورونا).

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في بروكسل قال دومبروفسكيس «اجتزنا المرحلة الأولى الثقيلة من أزمة الطاقة وبالتالي فإن الاقتصاد الأوروبي لم يعد في حالة ركود حاد بل تعافى إلى مستوى ما قبل الوباء».

غير أنه شدد على ضرورة إبقاء أسعار الطاقة منخفضة خاصة الغاز لكي تظل التوقعات الاقتصادية الإيجابية سارية.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن أسعار الغاز الآن أقل بكثير وتتأرجح حول نفس المستوى الذي كانت عليه في خريف 2021 وذلك بعد عام من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عندما تمكنت أوروبا من تنويع مصادر الطاقة ومورديها وخفض اعتمادها إلى حد كبير على الغاز الروسي.