الرئيس الفرنسي يدعو إلى الاستعداد والتعاون لإنجاح أولمبياد باريس 2024

(كونا) – دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى الاستعداد بشكل جيد والتعاون من أجل انجاح الاولمبياد الذي تستضيفها العاصمة الفرنسية في عام 2024.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون احتفالا بمرور أول 500 يوم على انطلاق الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في باريس 2024 بحضور عدد كبير من الموظفين المشاركين في تنظيم الاحتفالية.

واجتمع ماكرون مع رئيس اللجنة المنظمة والشركات الراعية لأكبر حدث رياضي في العالم حيث ألقى الضوء على آخر الاستعدادات والمسائل المتعلقة بحفل الافتتاح ووسائل النقل والحفاظ على الأمن في العاصمة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن هذا التاريخ الرمزي «500 يوم» يشكل مرحلة جديدة لمراقبة ما تم تنفيذه منذ عام 2017 لهذا الحدث الاستثنائي وأن العقبات والمشاكل المحتملة جميعها متوقعة.