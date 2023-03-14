الكرملين: موقف أوكرانيا يجبرنا على القوة العسكرية

(رويترز) – نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن موقف كييف يعني أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية.

وأضاف بيسكوف «علينا أن نحقق أهدافنا. وهذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية في الوقت الراهن بسبب الموقف الحالي لنظام كييف».

وتقول روسيا إنها تقاتل من أجل «تحرير» المتحدثين بالروسية في دونباس بشرق أوكرانيا، مما وصفته بالنظام النازي الجديد الحاكم في كييف.

وتقول أوكرانيا والغرب إن «هذه ذريعة لا أساس لها من الصحة هدفها تبرير حرب موسكو العدوانية ومحاولاتها الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية».

وألقت موسكو باللوم على كييف في انهيار محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يفكر في أي تسوية سلمية للصراع إلا بعد مغادرة القوات الروسية أراضي بلاده.