مجلس الأمة

المهّان يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي

منذ ساعتين
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شارك أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. محمد المهّان في أعمال اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ضمن أعمال المؤتمر الـ146 الاتحاد للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مملكة البحرين.

وأكد المهّان خلال الاجتماع أهمية عمل الأمم المتحدة وتعزيز المشاركة والمساهمة البرلمانية في مختلف أعمال واجتماعات الأمم المتحدة.

وبحثت اللجنة كيفية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في تمثيل البعثات الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك طرق وأساليب العمل الجديدة المقترحة للجنة.

يذكر إن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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