بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 194.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 194.6 نقطة ليبلغ مستوى 7023.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.7 في المئة.

وتم تداول 234.7 مليون سهم عبر 14800 صفقة نقدية بقيمة 84.3 مليون دينار «نحو 255.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 102.8 نقطة ليبلغ مستوى 5366.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.8 في المئة من خلال تداول 52.8 مليون سهم عبر 3525 صفقة نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار «نحو 19.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 231.7 نقطة ليبلغ مستوى 7827.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.8 في المئة من خلال تداول 181.9 مليون سهم عبر 11275 صفقة بقيمة 77.7 مليون دينار «نحو 235.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 116.07 نقطة ليبلغ مستوى 5474.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.08 في المئة من خلال تداول 50.6 مليون سهم عبر 3152 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار «نحو 18.7 مليون دولار».

وكانت شركات «أركان» و«التخصيص» و«أهلية ت» و«المصالح ع» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «سينما» و«المنار» و«م الأعمال» و«عربي قابضة» الأكثر انخفاضاً.