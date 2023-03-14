تراجع طفيف للبيتكوين وسط حالة من عدم اليقين

تباين أداء العملات المشفرة الثلاثاء، وسط حالة عدم اليقين في الصناعة إثر أزمة البنوك الأمريكية ومع استمرار حملات القيود التنظيمية.

وأوقفت “ميتا بلاتفورمز” دعم المقتنيات الرقمية أو الرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي إس) على منصاتها بعد أقل من عام من طرحها، وسط تزايد المخاطر في سوق العملات المشفرة، حيث كتب “ستيفان كاسريل”، رئيس التكنولوجيا المالية بشركة التواصل الاجتماعي، على تويتر الإثنين، أنهم بصدد إنهاء المقتنيات الرقمية في الوقت الحالي للتركيز على طرق أخرى لدعم المبدعين والأفراد والشركات.

وتحاول شركات التشفير في الولايات المتحدة فتح حسابات بنكية سويسرية بعد انهيار بنكين أمريكيين يركزان على العملة المشفرة مما جعل من الصعب عليهم استخدام مقرضين في الولايات المتحدة.

وقال “دومينيك كاستلي” ، كبير مسؤولي التسويق في بنك “سيجنم” السويسري عبر البريد الإلكتروني بحسب “رويترز”، إن البنك -الذي يصف نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه أول بنك للأصول الرقمية في العالم- يلتزم بسياسته المتمثلة في عدم قبول العملاء الأمريكيين بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.

وتراجعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.11% عند 24339.5 دولار، في تمام الساعة 10:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.

كما انخفضت الإيثريوم 0.53% إلى 1675.24 دولار، وتراجعت الريبل 0.78% عند 37.02 سنت.