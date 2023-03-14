دوليات

ترامب: أنا فقط مَنْ يستطيع منع اندلاع حرب عالمية ثالثة

منذ ساعتين
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن إعادة انتخابه فقط كرئيس للولايات المتحدة في عام 2024، ستنقذ البلاد من خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف ترامب في تصريح له يوم أمس الإثنين، في تجمّع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا: «أنا أقف أمامكم كمرشح وحيد يمكنه أن يعد ويقول سأمنع الحرب العالمية الثالثة، لأنني أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة ستندلع».  

وتابع ترامب «في ظل الإدارة الحالية، سننزلق إلى الحرب العالمية الثالثة، لأنها لا تعرف التحدث بشكل صحيح، ولا تعرف كيف يجب إرسال الإشارات الصحيحة. هي تتصرف بشدة عندما يتطلب الأمر الليونة، وبليونة عندما يجب أن تكون حازمة وشديدة. هذه الإدارة لا تدرك ماذا تعمل. بصراحة، سننتهي بحرب عالمية ثالثة، حرب كبيرة مع الصين وغيرها».

في وقت سابق، وعد ترامب في حال انتخابه مجدداً لرئاسة البلاد، بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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