حمد المطر يسأل وزيرة الشؤون عن الجمعية الكويتية لجودة التعليم

وجّه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن الجمعية الكويتية لجودة التعليم.

ونصّ السؤال على ما يلي:

لوزارة الشؤون الاجتماعية دور رقابي على جميع الجمعيات فيتعين عليها التأكد من تفعيل نصوص القانون وعدم مخالفته في أعمالها، والتحقق من مدى التزام الجمعيات التابعة لإشرافها بنظامها الأساسي المعلن في قرار إنشائها.

ونمى إلى علمي من قبل بعض مؤسسي «الجمعية الكويتية لجودة التعليم» عدم إعلانها عن عقد الجمعية العمومية، كما أنه لم تتم دعوتهم لأي اجتماع على الرغم من استمرار عضويتهم بالجمعية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بعدد مرات انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية الكويتية لجودة التعليم منذ تاريخ إنشائها، مع تزويدي بمحاضر تلك الاجتماعات.

2- كشف بعدد مرات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لجودة التعليم منذ تاريخ إنشائها، مع تزويدي بمحاضر تلك الاجتماعات.