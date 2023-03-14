دوليات

«سبوتنيك»: مباحثات إيرانية – بحرينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

منذ ساعتين
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(سبوتنيك) – كشفت مصادر مطلعة أن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين.

 

وحسب المصادر فالمشاورات التي تجرى بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي دون وساطة من أطراف أخرى حتى الآن، وأنه من المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي يجرى مناقشتها.
 
وفي حديثه مع “سبوتنيك”، لم يفصح البرلماني البحريني ممدوح الصالح عن ما توصلت إليه المشاورات بين بلاده وإيران، أو طبيعة اللجان المشكلة (حسب ما أفادت به المصادر)، لكنه أكد أن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار المملكة ، وأبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة.
 
وقال البرلماني إن “مبادرات في المستقبل القريب تبحث حلحلة الملفات العالقة والشائكة بين البلدين”.

 

ولفت إلى أن البحرين تدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية وكذلك فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، اتصالا مع ما يوليه الملك حمد بن عيسى من اهتمام لاستقرار المنطقة وإحلال السلام والأمن.
 
وردا على استفسار “سبوتنيك” عن المرحلة التي توصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح “يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية”.

ووفق الصالح فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي. إضافة إلى أن البحرين تولي اهتماما بإعادة افتتاح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة كافة الموضوعات بين بالبلدين.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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