اقتصاد

سهم «ميتا» يرتفع بأكثر من 6% بعد قرار تسريح 10 آلاف موظف

منذ ساعة واحدة
0 2 أقل من دقيقة

ارتفع سهم «ميتا» بأكثر من 6% خلال جلسة تداولات الثلاثاء، بعد إعلان خطة لخفض عدد إضافي من الوظائف لدى شركة التواصل الاجتماعي. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج إن «ميتا» تخطط لتسريح 10 آلاف موظف إضافي، بعد أشهر قليلة من قرار الشركة بالاستغناء عن 11 ألف موظف. 
 وحذر زوكربيرج من أن عدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يستمر لعدة سنوات، موضحًا أن شركته ستتحمل تكاليف إعادة هيكلة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. 
وصعد سهم «ميتا» بنسبة 6.3% عند 192.22 دولاراً، بعد أن وصل إلى 193.14 دولاراً خلال التعاملات، بقيمة سوقية 498.5 مليار دولار.

منذ ساعة واحدة
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

إيلون ماسك: بعت أسهماً في «تسلا» من أجل «تويتر»

نوفمبر 11, 2022

«زين» تنجح في اختبار تقنية «2CC» على شبكة الـ 5G وتحقق سرعة 2.5 جيجابت

أكتوبر 10, 2022

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ أسبوعين

المخاوف من الركود والتضخم يدفع شركات عالمية لموجة تسريح آلاف الموظفين 

فبراير 2, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى