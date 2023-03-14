سهم «ميتا» يرتفع بأكثر من 6% بعد قرار تسريح 10 آلاف موظف

ارتفع سهم «ميتا» بأكثر من 6% خلال جلسة تداولات الثلاثاء، بعد إعلان خطة لخفض عدد إضافي من الوظائف لدى شركة التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج إن «ميتا» تخطط لتسريح 10 آلاف موظف إضافي، بعد أشهر قليلة من قرار الشركة بالاستغناء عن 11 ألف موظف.

وحذر زوكربيرج من أن عدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يستمر لعدة سنوات، موضحًا أن شركته ستتحمل تكاليف إعادة هيكلة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وصعد سهم «ميتا» بنسبة 6.3% عند 192.22 دولاراً، بعد أن وصل إلى 193.14 دولاراً خلال التعاملات، بقيمة سوقية 498.5 مليار دولار.