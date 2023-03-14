اقتصاد

«طيران الرياض» تتقدّم بأول طلبية لأسطول طائراتها من «بوينغ» الأميركية

منذ 4 ساعات
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تقدّمت «طيران الرياض» السعودية بأول طلبية لأسطول طائراتها من شركة بوينغ الأميركية، تشتمل على شراء 39 طائرة من طراز «787-9 دريملاينر»، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن صندوق الاستثمارات العامة.
بدورها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن شراء 39 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، مع خيار لشراء 10 طائرات إضافية من الطراز نفسه.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، تبلغ قيمة الصفقتين، بإجمالي 121 طائرة بوينغ تحمل محركات جنرال إلكتريك الحديثة GEnex، حوالي 37 مليار دولار. مُنوّهاً بأن هذه الصفقات، التي شهدت مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل محطة تاريخية جديدة من الشراكة بين المملكة العربية السعودية والصناعة الأميركية الممتدة لثمانية عقود، ومشدداً على أن صفقات بيع طائرات بوينغ للسعودية ستدعم نحو 149 ألف وظيفة في قطاع صناعة الطائرات الأميركية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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