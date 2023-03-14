«كيبك»: تصدير أول شحنة كبريت صلب من مصفاة الزور

(كونا) – أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» اليوم الثلاثاء، تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب من مصفاة الزور بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسةالبترول الكويتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم «كيبك» عبدالله العجمي إن حجم الشحنة يبلغ 44 ألف طن، لافتا إلى أن الجزيرة الصناعية للمصفاة استقبلت أربع ناقلات نفطية اليوم في سابقة تعد الأولى لتحميل صادراتها إضافة الى استقبال الناقلة الأولى لتحميل مادة الكبريت الصلب للأسواق العالمية لتحقق بذلك إنجازا وطنيا جديدا للقطاع النفطي الكويتي.

وأضاف العجمي أن هذا الإنجاز أتى بعد أيام قليلة من تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور والتي ضاعفت حجم الصادرات النفطية العالمية ورسخت من مكانتها كمصدر مؤثر في سوق الطاقة العالمي ومزود رئيسي للامدادات المستدامة من المنتجات النفطية بمواصفات بيئية عالية تتوافق مع الاشتراطات العالمية.

وأوضح أن الوصول إلى المرحلة الكاملة من التصدير العالمي لجميع المنتجات يعد حدثا تاريخيا وإنجازا بارزا ليس فقط في تاريخ الشركة ولكن في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية ككل نظرا للأبعاد الاقتصادية الكبيرة للمصفاة.

وأشار إلى دور مصفاة الزور في تأمين منافذ اقتصادية جديدة للصناعة النفطية الكويتية في الأسواق العالمية عبر توفير امدادات ثابتة ومستقرة ومأمونة من المنتجات النفطية ذات المحتوي الكبريتي المنخفض وتحقيق هدف استراتيجي لدولة الكويت لتحسين جودة الهواء.

وأفاد بأن عمليات التصدير الخارجي لمصفاة الزور تتم من خلال أضخم جزيرة صناعية تم تأسيسها في وسط البحر والتي تستخدم لتصدير المنتجات البترولية السائلة عبر منصتين للتحميل بأربعة أرصفة لتصدير المنتجات السائلة.

وترتبط الجزيرة بأربعة خطوط أنابيب تحت سطح البحر مع مصفاة الزور وكذلك رصيف خاص لتصدير منتج الكبريت الصلب الي جميع دول العالم.