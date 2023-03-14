«موديز» تُخفّض توقعاتها للنظام المصرفي الأميركي إلى نظرة «سلبية»

خفّضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنظام المصرفي الأميركي إلى نظرة «سلبية»، مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور.

وخفّضت الوكالة اليوم الثلاثاء، تصنيف بنك سيجنتشر المغلق بواسطة سلطات ولاية نيويورك هذا الأسبوع خوفًا من تفشي عدوى انهيار بنك سيليكون فالي، عند مستوى «C» والتي تعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.

وأعلنت أنها وضعت 6 بنوك أميركية جديدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، وهي فيرست ريبابليك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب، وإنترست فاينانشيال كورب.