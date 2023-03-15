أسامة الزيد يسأل وزير المالية عن استثمارات «التأمينات» داخل وخارج الكويت

• استفسر عن أداء وعوائد الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة

وجّه النائب أسامة الزيد سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، عن استثمارات مؤسسة التأمينات داخل وخارج الكويت.

ونصّ السؤال على ما يلي:

أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تُزود الإجابة بجميع المستندات ذات الصلة:

1- كم تبلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في داخل دولة الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك الاستثمارات؟

2- كم تبلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خارج دولة الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك الاستثمارات؟

3- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية للمناصب الإدارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية للمناصب الإشرافية الشاغرة في المؤسسة والشركات التابعة لها، مع توضيح تاريخ شغر كل منصب.

5- ما تأثير وجود مناصب شاغرة في الهيكل التنظيمي على الأداء الإداري والاستثماري للمؤسسة؟

6- كشف يوضح عدد وأسماء والمسميات الوظيفية التي صدر بحقها قرار بالتكليف للمناصب الشاغرة، مع توضيح مسمى الشاغر الوظيفي الذي أصدر التكليف به.

7- أداء وعوائد الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة ونموها السنوي للفترة الزمنية منذ السنة المالية 2019/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

8- إفادتي بعدد القروض التي اقترضتها المؤسسة من البنوك المحلية والخارجية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان الغرض منه وأوجه الصرف لكل قرض والفوائد المترتبة عليه.