ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات «أوبك» للطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد أن رفعت “أوبك” من توقعاتها لنمو الطلب الصيني خلال عام 2023.

وثبتت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.3% خلال العام الجاري، ورفعت من تقديرات الاستهلاك المتوقع في الصين إلى 710 آلاف برميل يوميًا من 590 ألفًا توقعتها الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت هذا الأسبوع، بزيادة 1.155 مليون برميل، ما يرفع إجمالي عدد البراميل المضافة حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 56 مليون برميل.

واستقر مخزون احتياطي النفط الاستراتيجي للأسبوع التاسع على التوالي عند 371.6 مليون برميل – وهي أقل كمية من النفط الخام في الاحتياطي منذ ديسمبر 1983.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 1.05% إلى 78.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 1.16% عند 72.16 دولار للبرميل.