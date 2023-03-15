الاتحاد الأوروبي: تحطم المسيرة الامريكية فوق البحر الأسود يخص البلدين المعنيين

(كونا) – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ان التعامل مع حادث تحطم مسيرة أمريكية من قبل طائرتين روسيتين فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء موضوع بين البلدين المعنيين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي «من الواضح أن هذه قضية بين الولايات المتحدة وروسيا ولم تكن تلك الحادثة لتقع ما لم تغز روسيا أوكرانيا او تواصل عدوانها غير القانوني عليها».

وأضاف ان هذا ليس الحادث الأول الذي تتورط فيه القوات المسلحة الروسية وهذا شيء يجب على الدول المعنية التعامل معه.

وأوضح «نحن بالطبع كاتحاد أوروبي نراقب الموقف لكن رد الفعل المناسب والتعامل مع هذا الحادث يتم من قبل الدولتين المعنيتين وهما الولايات المتحدة وروسيا».