اقتصاد

الجدعان: الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران

منذ ساعتين
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم، إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد اتفاق، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران، وإنه لا يرى أية عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.

من جهة ثانية، أكد الجدعان أن أصول القطاع المصرفي السعودي وصلت إلى 3.6 تريليون ريال بنهاية 2022، زادت بنسبة 37 في المئة منذ 2019.

وقال خلال في كلمته الافتتاحية لـ «مؤتمر القطاع المالي» في الرياض اليوم، أن ما حصل لبنك «سيليكون فالي» يعطي دروسا مهمة للقطاع المالي العالمي.

وبين أن ملكية المنازل ارتفعت إلى 62 في المئة، فيما ارتفع الإقراض العقاري إلى 4 أضعاف منذ 2018.

وبين أن التوطين في القطاع الخاص يسجل أعلى مستوياته، ونسبة الإناث في سوق العمل بلغت 37 في المئة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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