مجلس الأمة

العصفور يسأل عن استقطاع أرباح الشركات المساهمة السنوية لصالح مؤسسة التقدم العلمي

منذ 37 دقيقة
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• طالب بكشف بحجم الأموال المرسلة خلال السنوات العشر الماضية

وجّه النائب سعود العصفور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن استقطاع 1 % من أرباح الشركات المساهمة السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ونصّ السؤال على ما يلي:

في يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا يُلزم به الشركات المساهمة بأن تضمن في ميزانيتها نسبة 1 % من أرباحها السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتستقطع وتورد للمؤسسة سنوياً، وذلك اعتبارا من أول يناير 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بحجم الأموال المرسلة خلال السنوات العشر الماضية من صافي أرباح الشركات المساهمة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

2- ما آلية استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة؟ وهل تشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات الحصول على براءة ذمة من تسديد حصتها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟

3- ما أوجه الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على ميزانية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا؟

منذ 37 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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