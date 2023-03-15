الولايات المتحدة تدعو لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

(كونا) – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى محاربة ظاهرة «كراهية الإسلام» «الإسلاموفوبيا» حيث غالبا ما يواجه المسلمون في جميع أنحاء العالم التمييز والكراهية على أساس معتقداتهم الدينية.

وقال بلينكن في بيان بمناسبة مرور عام على إعلان الأمم المتحدة 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا» إنه في هذا اليوم نلفت الانتباه إلى الأشخاص حول العالم الذين يتعرضون للمضايقة أو الاعتقال أو السجن أو حتى القتل بسبب التعرف عليهم باعتبارهم مسلمين أو بسبب ممارستهم الشعائر الدينية أو اعتناقهم الإسلام.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن قدرة الأفراد على العيش وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم والتحدث نيابة عن أولئك الذين حرموا من القدرة على القيام بذلك.

وأضاف أنه بينما يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لشهر رمضان المبارك وهو وقت الصيام والاهتمام بالمجتمعات فلنعمل هنا في الولايات المتحدة وخارجها على محاربة هذه الكراهية.