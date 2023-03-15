بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54.13 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 54.13 نقطة ليبلغ مستوى 7077.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المئة.

وتم تداول 151.6 مليون سهم عبر 10444 صفقة نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار «نحو 195.4 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.55 نقطة ليبلغ مستوى 5370.73 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 33.3 مليون سهم عبر 2469 صفقة نقدية بقيمة اربعة ملايين دينار «نحو 12.12 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 72.17 نقطة ليبلغ مستوى 7899.56 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.92 في المئة من خلال تداول 60.4 مليون سهم عبر 7975 صفقة بقيمة 60.4 مليون دينار «نحو 183 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 0.60 نقطة ليبلغ مستوى 5475.44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01 في المئة من خلال تداول 30.5 مليون سهم عبر 2055 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار «نحو 11.5 مليون دولار».

وكانت شركات «الكوت» و«بيان» و«أصول» و«م الأعمال» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«بنك بوبيان» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الإماراتية» و«معادن» و«فيوتشر كيد» و«التخصيص» الأكثر انخفاضاً.