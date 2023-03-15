تدهور قياسي جديد لليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الدولار

• تخطى سعر الدولار الواحد 100 ألف ليرة

(قنا) شهد سعر العملة الوطنية اللبنانية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار الأمريكي، حيث تخطى الدولار الواحد 100 ألف ليرة لبنانية.

ويأتي هذا الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد تزامنا مع حدوث شغور رئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي، وتولي حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.

وواصلت الليرة اللبنانية انهيارها بعد فقدانها أكثر من 95 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، فقد سجّل الدولار في التعاملات الصباحية 101700 ليرة للمبيع، و102200 ليرة للشراء.

وصنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين عشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر.

ويأتي الارتفاع في سعر صرف الدولار تزامنا مع دخول البنوك في إضراب مفتوح، منذ أمس الثلاثاء؛ احتجاجا على قرارات قضائية، وصفتها بـ “التعسفية”.