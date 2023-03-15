تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأميركية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعًا.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1901.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% مسجلة 1905.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرًا على حائزي العملات الأخرى. وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر فائدته الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو أيار بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا في فبراير شباط ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 21.67 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 981.69 دولار والبلاديوم 0.7% إلى 1496.61 دولار.