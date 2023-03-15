مؤشرات بورصة الكويت تعاود الارتفاع

(كونا) – عاودت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء، الارتفاع بدعم من حركة التداولات على أسهم القطاعات القيادية لاسيما القطاع المصرفي، بعد مرور ساعة على الافتتاح بعد الانخفاضات التي شهدتها أمس بفعل التداعيات السلبية التي أفرزتها أزمة إفلاس بنك «سيلكون فالي» الأميركي.

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 67.8 نقطة ليبلغ مستوى 7090.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.97 في المئة وذلك في تمام الساعة 10:15 صباحاً.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21.08 نقطة ليبلغ مستوى 5386.93 نقطة بنسبة ارتفاع 0.39 في المئة ومؤشر السوق الأول 84.5 نقطة ليبلغ مستوى 7911.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.08 في المئة.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3.50 نقطة ليبلغ مستوى 5525.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.92 في المئة.