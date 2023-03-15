مفوضة أوروبية: تأثيرات محدودة لانهيار 3 بنوك أمريكية

(كونا) – أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ميريد ماكغينيس اليوم الأربعاء أن تأثير انهيار ثلاثة بنوك أمريكية خلال الأيام الماضية على الاتحاد الأوروبي محدود.

وقالت ماكغينيس أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ خلال الأيام القليلة الماضية رأينا ثلاثة بنوك أمريكية تنهار. بنك سليكون فالي وسيغنتشر وبنك سيلفرغيت.

وأضافت أن بنك سيليكون فالي له وجود محدود للغاية في الاتحاد الأوروبي وأنهم على اتصال بالجهات الإشرافية المعنية لذا يبدو أن التأثير المباشر لإخفاقات البنوك هذه على الاتحاد الأوروبي محدود.

وأشارت ماكغينيس إلى أنهم يراقبون رد الفعل في الأسواق الذي كان سلبيا في البداية على القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي لكنه هدأ منذ ذلك الحين.

وذكرت أن هذا الوضع يظهر كيف يتغير الوضع الاقتصادي والمالي – عالميا وفي أوروبا.

ودعت إلى اليقظة في البيئة المالية الجديدة مشيرة إلى تعديلات يشهدها النظام المالي الأوروبي في هذا الصدد خصوصا البنوك.