دوليات

وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الروسي: سنستمر بالطيران حيثما يسمح القانون الدولي

منذ ساعتين
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(كونا) – أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستستمر بالطيران والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» بات رايدر في بيان إن أوستن اتصل بشويغو للتحدث معه بشأن السلوك الأخير غير المهني والخطير والمتهور لسلاح الجو الروسي في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
ويأتي ذلك في إشارة إلى اعتراض طائرتين روسيتين أمس الثلاثاء طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في المجال الجوي فوق البحر الأسود واصطدمت إحداها بالطائرة الأمريكية مما أدى إلى إنزالها في المياه.
وفي السياق ذكر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع أوستن في مقر البنتاغون أن لديه اتصالا هاتفيا مقررا مع نظيره الروسي لمناقشة هذا الشأن من بين أمور أخرى.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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