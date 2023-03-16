اقتصاد

السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار «أوبك +» بخفض الإنتاج حتى نهاية 2023 

منذ ساعتين
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(كونا) – أكدت السعودية وروسيا اليوم الخميس التزامهما بقرار تحالف (أوبك +) بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 واستمرار التعاون بين البلدين في إطار التحالف لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير الطاقة السعودي رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين السعودية وروسيا الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك.

وأشارت إلى ان المحادثات شملت التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين في إطار أعمال اللجنة المشتركة .

واضافت انه تم ايضا بحث أوضاع السوق البترولية العالمية وجهود (أوبك +) الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها.

منذ ساعتين
0 4 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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