المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس على الرغم من اضطرابات السوق 

أعلن المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك على الرغم من الاضطرابات في أسهم البنوك ليصل إلى 3%.

وأشار البنك المركزي الأوروبي لعدة أسابيع إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في مارس، حيث لا يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة أعلى بكثير من المستهدف.

وفي فبراير، أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2%، وفقاً لـ «BBC».

هذا وظهرت ضغوط أولية على القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، عندما اعتبرت السلطات الأميركية بنك SVB متعثراً، وأدى هذا الحدث إلى انهيار الشركات الدولية التابعة للبنك وأثار مخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بوتيرة شديدة السرعة.

هذا وقام بنك Goldman Sachs بتعديل توقعاته لسعر الفائدة للفدرالي بسرعة والذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل، إذ يتوقع البنك الآن زيادة قدرها 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقًا رفع 50 نقطة أساس.