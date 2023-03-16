بريطانيا تحظر استخدام تطبيق «تيك توك» في هواتف وحواسيب الإدارات الحكومية

(كونا) – أعلنت الحكومة البريطانية الخميس حظر تطبيق التواصل الإجتماعي (تيك توك) من جميع هواتف وحواسيب الدولة التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون مجلس الوزراء أوليفر داودن أمام نواب البرلمان أن القرار اتخذ لأسباب لأمنية احترازية وسيدخل حيز التنفيذ فورا.

وأوضح أن هناك مخاطر محتملة بشأن كيفية استخدام التطبيق للبيانات والمعلومات الخاصة بالأجهزة الحكومية مضيفا أن هذا القرار «يجعل بريطانيا في خط واحد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا».

لكن الوزير البريطاني شدد في المقابل على أن حظر (تيك توك) ليس دعوة عامة للمواطنين البريطانيين أو حتى المسؤولين الحكوميين بعدم استخدامه في هواتفهم الخاصة.

وجاء هذا الإعلان عقب تأكيد وزير الأمن البريطاني توم توغندهات الأسبوع الماضي تكليف (مركز الأمن السبرياني البريطاني) بالنظر في تطبيق (تيك توك) معتبر أنه «من الضروري ضمان بقاء مسارات الدبلوماسية البريطانية حرة وآمنة».

يذكر أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مماثلة في ديسمبر الماضي ثم أعقبتها كندا والمفوضية الأوروبية بنفس القرار الشهر الماضي وذلك بسبب اتهامات للشركة المالكة للتطبيق بجمع بيانات المستخدمين ومشاركتها مع السلطات الصينية.