بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 31.39 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 31.39 نقطة ليبلغ مستوى 7045.83 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44 في المئة.

وتم تداول 218.16 مليون سهم عبر 11509 صفقات نقدية بقيمة 111.2 مليون دينار «نحو 336.9 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 53.77 نقطة ليبلغ مستوى 5424.50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت واحد في المئة من خلال تداول 56.2 مليون سهم عبر 3217 صفقة نقدية بقيمة 16.15 مليون دينار «نحو 48.9 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 60.01 نقطة ليبلغ مستوى 7839.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.76 في المئة من خلال تداول 161.8 مليون سهم عبر 8292 صفقة بقيمة 95.11 مليون دينار «نحو 288.18 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 81.5 نقطة ليبلغ مستوى 5557 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة من خلال تداول 51.10 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 15.5 مليون دينار «نحو 46.9 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«التخصيص» و«معادن» و«حيات كوم» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«هيومن سوفت» و«المباني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «ثريا» و«مراكز» و«بيان» و«أسمنت» الأكثر انخفاضاً.