اقتصاد

«بيتك»: «أسواق المال» وافقت على إنشاء برنامجنا لإصدار الصكوك

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن هيئة أسواق المال وافقت على طلب البنك لإنشاء برنامج صكوك بقيمة لا تتجاوز أربعة مليارات دولار أميركي (نحو 1.3 مليار دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال «بيتك» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن الموافقة شملت الإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز مليار دولار (نحو 330 مليون دينار) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأسس «بيتك» عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية وأنشطة تجارية أخرى.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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