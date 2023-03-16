صادرات النفط الأميركية ترتفع لمستوى قياسي جديد في 2022

ارتفعت صادرات النفط الأميركية لمستوى قياسي جديد في عام 2022، مع ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزون الاستراتيجي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة صدرت 3.6 مليون برميل يومياً في العام الماضي، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق له.

ونجح زيادة الطلب من جانب أوروبا في تعويض هبوط الصادرات الأميركية من الخام إلى الهند والصين خلال العام الماضي.

وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام 11.9 مليون برميل يومياً في عام 2022، بزيادة 629 ألف برميل أو 5.6% عن مستويات عام 2021، لكنها لاتزال أقل من المستوى القياسي المسجل في 2019 عند 12.3 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية وهولندا والمملكة المتحدة وكندا كانت أبرز الجهات التي استقبلت النفط الخام الأميركي، بينما رفع الاتحاد الأوروبي مشترياته من الخام بنسبة 41%.

واتجهت أوروبا لإيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، بفعل قيام موسكو بغزو أوكرانيا في فبراير 2022.