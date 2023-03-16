فائض الكويت التجاري مع اليابان ينخفض بنسبة 41.1 في المئة

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية يابانية الخميس، ان الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان تراجع بنسبة 41.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 53.2 مليار ين (400 مليون دولار).

وذكرت البيانات التي اوردتها وازارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا الانخفاض التجاري للكويت مع اليابان للمرة الأولى في 23 شهراً بسبب تباطؤ الصادرات.

واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 25.5 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 74.7 مليار ين (561 مليون دولار) في اول انخفاض منذ 23 شهرا فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 117.2 في المئة لتصل الى 21.5 مليار ين (162 مليون دولار) بارتفاع للشهر العاشر على التوالي.

واظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 3.7 في المئة ليصل الى 790 مليار ين (5.9 مليار دولار) في فبراير مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 96.1 من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 14.1 في المئة.

كما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 46.2 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.

وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في فبراير بلغ 897.7 مليار ين (6.7 مليار دولار) حيث ساهم ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في زيارة وارداته.

ووفقا للبيانات ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات والآلات والوقود المعدني.

وذكرت ان الواردات ارتفعت بنسبة 8.3 في المئة بفضل ارتفاع اسعار الطاقة لاسيما الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال مبينة ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.