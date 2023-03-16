دوليات

مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نصّ التسوية لإصلاح نظام التقاعد

منذ 3 ساعات
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(كونا) – صادق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس، على نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وصوّت لصالح النصّ 193 عضواً في مجلس الشيوخ في حين عارضه 114 آخرون.

ومن المقرر أن يطرح هذا النص على الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت لاحق اليوم للتصويت عليه كذلك.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل في قصر الرئاسة (الإليزيه) أمس الأربعاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين بمشروع تعديل نظام التقاعد لمناقشة مستجدات عملية التصويت عليه في البرلمان.

وشهد البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ في وقت سابق مناقشات «مطولة وطاحنة»، في وقت تحشد النقابات العمالية كل ما لديها من قوة لصد مشروع الرئيس الفرنسي من خلال مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد تشمل قطاعات استراتيجية وحيوية تشل البلاد.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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