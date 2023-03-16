اقتصاد

وزير النفط: جهود «أوبك +» ساهمت في تحقيق التوازن بسوق النفط

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا بالحكمة وبُعد النظر اللذين أظهرتهما دول مجموعة «أوبك +» لاتخاذ قرار بالإجماع بخفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، منوهاً بدوره الذي يساعد في ضمان الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية لصالح الاقتصاد العالمي.

وقال الملا اليوم الخميس «إن المضي لإصدار تشريعات قد ينتج عنها ما يقوض الجهود التي بذلتها حتى الآن دول مجموعة (أوبك +) ويوفر أجواء لمزيد من التقلبات في سوق النفط وعدم استقرارها»، داعياً الى تجنبها وتفاديها لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي.

وأكد أن مثل هذه التشريعات ستمثل تحدياً كبيراً أمام تحقق استقرار سوق النفط، وتؤدي أيضاً إلى زيادة وتيرة التذبذب وتدفع إلى مزيد من نقص الاستثمار في صناعة النفط مما قد يؤثر في أمن المعروض في السوق.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل مخاطر يجب تجنبها لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة، فضلاً عن تأثيراتها على أداء وتنامي الاقتصاد العالمي.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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