مجلس الأمة

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الخميس

منذ 3 ساعات
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تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة العرائض والشكاوى في اجتماعها الشكاوى أرقام (66-118-139-152-163-175-180-192-227-232-234-273-313-334-348-355-379-380-382-385-391).

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وتستكمل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية مناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

وتناقش اللجنة أيضا إجمالي الإيراد السنوي لجميع الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، وتبحث اللجنة مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبو فطيرة).

ويحضر اجتماع اللجنة المختصون من الهيئة العامة للصناعة، ومدير الإدارة القانونية والمختصون من بلدية الكويت، إضافة إلى الفريق الفني للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة والفريق الفني للرقابة اللاحقة الذي قام بإعداد التقرير الخاص حول مخالفات وشبهات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية. 

وتناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل البند 1 من المادة (28 مكررا د) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية، وتناقش أيضا الاقتراح بقانون بشأن تأسيس بنك الإسكان الكويتي.

ويحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن وزارة التجارة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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