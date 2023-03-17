أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، حيث دفعت الأزمة المصرفية المستثمرين إلى اللجوء نحو الملاذات الآمنة.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة ودائع بقيمة 30 مليار دولار في “فيرست ريبابليك” لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية، في حين أعلن المقرض السويسري “كريدي سويس” أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.73% عند 1937.00 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.52% أو 9.97 دولار إلى 1929.49 دولار للأوقية، لتصل مكاسبه المسجلة هذا الأسبوع إلى 3.2%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.70% إلى 22.06 دولار للأوقية، و صعد السعر الفوري للبلاتين 0.87% عند 985.00 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.79% إلى 1443.92 دولار.

وتستوعب الأسواق أيضًا رفع المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وتوقعات البنك بأن التضخم سيظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة.