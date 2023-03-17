اقتصاد

أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، حيث دفعت الأزمة المصرفية المستثمرين إلى اللجوء نحو الملاذات الآمنة. 

وضخت بنوك أمريكية كبيرة ودائع بقيمة 30 مليار دولار في “فيرست ريبابليك” لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية، في حين أعلن المقرض السويسري “كريدي سويس” أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة. 

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.73% عند 1937.00 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.52% أو 9.97 دولار إلى 1929.49 دولار للأوقية، لتصل مكاسبه المسجلة هذا الأسبوع إلى 3.2%. 

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.70% إلى 22.06 دولار للأوقية، و صعد السعر الفوري للبلاتين 0.87% عند 985.00 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.79% إلى 1443.92 دولار.   

وتستوعب الأسواق أيضًا رفع المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وتوقعات البنك بأن التضخم سيظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة. 

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال أكتوبر

ديسمبر 5, 2022

وزير المالية السعودي: الأشهر الـ 6 المقبلة ستكون «جيدة جداً» لدول الخليج

أكتوبر 26, 2022

«النفط الكويتي» يرتفع 1.92 دولار ليبلغ 79.24 دولاراً للبرميل

يناير 10, 2023

«كيبك»: مصفاة الزور تصدّر الشحنة الأولى من زيت الوقود منخفض الكبريت

نوفمبر 29, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى