أمنيات

«الداخلية»: ضبط «7» مُتسوّلين من مختلف الجنسيات

منذ 3 ساعات
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة أسفرت عن ضبط «7» أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسوّل، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأهابت الإدارة بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها على الهواتف التالية «97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582»، أو هاتف الطوارئ «112»، والذي يستقبل البلاغات على مدار «24» ساعة، وأن يكون المواطن خفيراً على وطنه وحريصاً على الصالح العام.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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