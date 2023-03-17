الكرملين: الرئيس الصيني سيزور روسيا من 20 إلى 22 مارس

(رويترز) – أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا من 20 إلى 22 مارس بناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أمر الزيارة، وقال المتحدث باسم الوزارة إن شي سيتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية مع بوتين. وذكر الكرملين “خلال المباحثات، سيناقش الزعيمان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين”.

وأضاف “وسيجري توقيع عدد من الوثائق المهمة الخاصة بالعلاقات الثنائية”.