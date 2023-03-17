مجلس الأمة

النائب خالد عايد العنزي: استخدام بعض النواب أسلوب الترهيب للقضاة.. لن يثنيهم عن إعمال صحيح القانون

منذ 5 ساعات
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أكد النائب د. خالد عايد العنزي أن ظهور بعض النواب في وسائل التواصل واستخدام أسلوب الترهيب للقضاة بإقحام القيادة السياسية بإصدار مراسيم الضرورة، لن يثنيهم عن إعمال صحيح القانون.
وقال في بيان، إن هؤلاء النواب يعلمون جيداً أن من بحث وقرر ورفع هذه المراسيم، هو رئيس الوزراء وفريقه القانوني ليصادق عليها من قبل القيادة كإجراء شكلي.
وأضاف «وظهور البعض الآخر بمقطع يتعمد نشره بشكل صريح وعلني يقرر فيه (ماكو ابطال) بعد نزوله من السلم وتشدقه الدائم بالدستور واللائحة مخالفاً بذلك نص المادة «163» من الدستور».
وتابع «فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، وتأكد بأن القضاء الكويتي لن تثنيه لا أنت ولا غيرك عن الحق وإعمال صحيح القانون، خلك على سلمك واترك عنك التدخل في عمل السلطة القضائية، إن غداً لناظره قريب».

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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