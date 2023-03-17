بريطانيا تتخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا.

وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن “الحكومة درست بعناية” الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة.

وورد بالوثيقة “قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن”.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفا من انسحاب الصناديق السيادية من المشاريع في بريطانيا.