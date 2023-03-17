اقتصاد

بريطانيا تتخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية

منذ 3 ساعات
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أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا.

وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن “الحكومة درست بعناية” الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة.

وورد بالوثيقة “قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن”.
              
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفا من انسحاب الصناديق السيادية من المشاريع في بريطانيا.
              
ولدى صناديق الثروة السيادية من دول الشرق الأوسط وغيرها استثمارات كبيرة في بعض مشاريع البنية التحتية البريطانية فضلا عن حيازة العقارات للأغراض التجارية.

 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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