وزيرة الهجرة المصرية: بدء العمل على إطلاق شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، الجمعة، الاتفاق على إطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتسمية أعضاء مجلس تأسيسها، ووضع خارطة طريق للانتهاء من عملية التأسيس والإشهار القانونية في مصر وشكل الطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية لأسهم الشركة.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصرية، حسبما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الفترة الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء في مجالات مختلفة، لاستطلاع رأيهم حول أبرز المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، مشيرة إلى أنها التقت عددا من الوزراء والمعنيين من المؤسسات المعنية بالدولة، ودار النقاش حول أفضل مجالات الاستثمار المتاحة ضمن خارطة الاستثمار الصناعي، ومختلف التسهيلات المتاحة للمصريين بالخارج.

وأوضحت أن مجالات الاستثمار العقاري تتصدر اختيارات المستثمرين ثم التصنيع سواء في التكنولوجيا أو المجالات المختلفة ثم الإنتاج الحيواني والزراعي والاستزراع السمكي وغيرها.

وتهدف مصر من وراء إنشاء هذه الشركة إلى استقبال أموال المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخها بشكل استثماري في مشروعات داخل البلاد.