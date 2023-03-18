الحمود: على مجلس الأمة اختيار رئيس جديد.. إذا أبطلت «الدستورية» انتخابات «الثالثة»

أكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود أنه في حالة صدور حكم «المحكمة الدستورية» ببطلان انتخابات الدائرة الثالثة بالكامل التي منها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فسيكون على مجلس الأمة اختيار رئيس فوراً يكمل المدة طبقاً للائحة الداخلية، وهذا ما نص عليه الدستور، وذلك خلال 3 أسابيع من تاريخ الخلو.

وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 8 مارس الجاري حجز جميع الطعون الانتخابية إلى الغد للنطق بالحكم.

وقد تلقت المحكمة الدستورية طلبات من المحامين، ببطلان مرسوم الحل وبطلان مرسوم الدعوة، وبطلان التصويت بالبطاقة المدنية، وبطلان مرسوم ضم المناطق في العملية الانتخابية.