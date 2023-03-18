مجلس الأمة

الحمود: على مجلس الأمة اختيار رئيس جديد.. إذا أبطلت «الدستورية» انتخابات «الثالثة»

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

أكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود أنه في حالة صدور حكم «المحكمة الدستورية» ببطلان انتخابات الدائرة الثالثة بالكامل التي منها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فسيكون على مجلس الأمة اختيار رئيس فوراً يكمل المدة طبقاً للائحة الداخلية، وهذا ما نص عليه الدستور، وذلك خلال 3 أسابيع من تاريخ الخلو.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 8 مارس الجاري حجز جميع الطعون الانتخابية إلى الغد للنطق بالحكم.
وقد تلقت المحكمة الدستورية طلبات من المحامين، ببطلان مرسوم الحل وبطلان مرسوم الدعوة، وبطلان التصويت بالبطاقة المدنية، وبطلان مرسوم ضم المناطق في العملية الانتخابية.

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

العيسى يسأل الشيتان عن خطة الحكومة في توفير وظائف للشباب

أكتوبر 26, 2022

الحميدي السبيعي: تعطيل أعمال المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد.. باطل دستورياً

أكتوبر 8, 2022

عيسى الكندري: تقدمت بطلب استعجال تقرير «التشريعية» بشأن قانون تعارض المصالح

نوفمبر 4, 2022

تشكيل مجموعة نيابية جديدة مكوّنة من 7 نواب

أكتوبر 10, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى